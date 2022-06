Napoli | bimbo di 3 anni travolto e ucciso da pirata della strada

(Di sabato 25 giugno 2022) Drammatico incidente aa Fuorigrotta: morto undi appena tre. Il, in fuga, è stato arrestato dagli agenti di Polizia., incidente in via Marco Polo. Mortodi 3Secondo quanto riporta Il Mattino, il piccolo era in compagniamamma e ha perso la vitaL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

Un bambino di tre anni è morto in tarda mattinata nell'ospedale San Paolo di, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale in via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta. Ilera in compagnia della madre, quando - per cause ancora da chiarire - è ......della storia dei De Filippo fino allo scioglimento del trio e alla realizzazione di... di Romain Gary con l'Ensemble dell'Orchestra Terra Madre, la storia di Momò,arabo di dieci anni che ...Teatro dell’ennesimo incidente choc il quartiere Fuorigrotta, periferia ovest Napoli, dove oggi pomeriggio un pirata della strada ha strada ha travolto e ucciso un bimbo di appena tre anni. Il piccolo ...Un bambino di tre anni è morto poco fa nell'ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale in via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta. Il bimbo era in com ...