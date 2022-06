Maternità e non maternità: la libertà di non volere figli (Di sabato 25 giugno 2022) “Quand’è che fai un figlio?” è la domanda che ogni donna in età fertile in una relazione più o meno stabile si è sentita fare almeno una volta nella vita. Tralasciando l’indelicatezza del quesito sulla maternità, poiché potrebbe essere posta a qualcuno che di figli ne vorrebbe eccome, ma per i motivi più disparati non può o non riesce, non è raro trovarsi di fronte a donne che hanno scelto consapevolmente di non averne. maternità e il fenomeno del movimento Childfree Si sente sempre più spesso parlare di childfree, da non confondere col termine childless. Se il primo descrive la condizione di non avere figli come atto di libertà e autonomia, chi si ritrova nella seconda non ha bambini per circostanze indipendenti dalla propria volontà. Nei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022) “Quand’è che fai uno?” è la domanda che ogni donna in età fertile in una relazione più o meno stabile si è sentita fare almeno una volta nella vita. Tralasciando l’indelicatezza del quesito sulla, poiché potrebbe essere posta a qualcuno che dine vorrebbe eccome, ma per i motivi più disparati non può o non riesce, non è raro trovarsi di fronte a donne che hanno scelto consapevolmente di non averne.e il fenomeno del movimento Childfree Si sente sempre più spesso parlare di childfree, da non confondere col termine childless. Se il primo descrive la condizione di non averecome atto die autonomia, chi si ritrova nella seconda non ha bambini per circostanze indipendenti dalla propria volontà. Nei ...

