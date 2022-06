Martedì 28 giugno si inaugura “ThePinkSide of WTF” mostra personale di Laura Mega alla KOU Gallery (Di sabato 25 giugno 2022) Dal 28 giugno al 29 luglio 2022 “ThePinkSide of WTF” mostra personale di Laura Mega a cura di Claudia Pecoraro presso la KOU Gallery in via della Barchetta 13, Roma Dopo dodici anni vissuti a New York, Laura Mega, al suo ritorno in Italia, inaugura la sua prima mostra personale a Roma, “ThePinkSide of WTF”, alla KOU Gallery, visitabile dal 28 giugno al 29 luglio 2022. In mostra saranno opere della sua più recente produzione che alternano disegno, testo, ricamo, stampa, insieme all’uso di tecniche non convenzionali come l’uso della cera epilatoria di colore rosa, con cui interviene su materiali tessili ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 giugno 2022) Dal 28al 29 luglio 2022 “of WTF”dia cura di Claudia Pecoraro presso la KOUin via della Barchetta 13, Roma Dopo dodici anni vissuti a New York,, al suo ritorno in Italia,la sua primaa Roma, “of WTF”,KOU, visitabile dal 28al 29 luglio 2022. Insaranno opere della sua più recente produzione che alternano disegno, testo, ricamo, stampa, insieme all’uso di tecniche non convenzionali come l’uso della cera epilatoria di colore rosa, con cui interviene su materiali tessili ...

