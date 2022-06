LIVE Moto3, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Foggia cerca la Top14, condizioni perfette ad Assen (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E FP4 E QUALIFICHE DELLA MOTOGP DALLE 9.55 E DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DELLA MOTO2 DALLE 10.55 E DALLE 15.10 9.21 Suzuki passa in cima alla graduatoria in 1.42.049 davanti al connazionale Sasaki. Terza piazza per Guevara, quarta per Garcia. 9.18 Quarto posto per Foggia davanti a Rossi. Ottimo passo sull’asciutto per il #7 di Leopard. Passo incredibile, invece, per Guevara che sta preparando la gara. 9.15 Sasaki prende il comando in 1.42.2 davanti a Guevara e Suzuki. Munoz e Rossi completano la Top5, mentre dobbiamo scendere fino al 14mo posto per trovare Foggia. 9.12 La classifica aggiornata: 1 28 I. GUEVARA 1:42.365 2 44 D. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LALADI FP3 E FP4 E QUALIFICHE DELLA MOTOGP DALLE 9.55 E DALLE 13.30 LADI FP3 E QUALIFICHE DELLA MOTO2 DALLE 10.55 E DALLE 15.10 9.21 Suzuki passa in cima alla graduatoria in 1.42.049 davanti al connazionale Sasaki. Terza piazza per Guevara, quarta per Garcia. 9.18 Quarto posto perdavanti a Rossi. Ottimo passo sull’asciutto per il #7 di Leopard. Passo incredibile, invece, per Guevara che sta preparando la gara. 9.15 Sasaki prende il comando in 1.42.2 davanti a Guevara e Suzuki. Munoz e Rossi completano la Top5, mentre dobbiamo scendere fino al 14mo posto per trovare. 9.12 La classifica aggiornata: 1 28 I. GUEVARA 1:42.365 2 44 D. ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Moto3, GP Olanda 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #DutchGP #Assen #TTAssen Il 16enne del Team BOE si è messo alle spalle @Denizoncu53 e @johnmcp17 McPhee - htt… - motograndprixit : #Moto3 #DutchGP #Assen #TTAssen Il 16enne del Team BOE si è messo alle spalle @Denizoncu53 e @johnmcp17 McPhee - - infoitsport : Moto2, GP Germania (Sachsenring): la gara LIVE. Moto3: vince Guevara, 2° Foggia - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Germania 2022 in DIRETTA: Guevara stravince al Sachsenring Foggia secondo Migno 11° - #Moto3… -