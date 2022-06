L’influencer Miriam Landi incontra i fan a la Feltrinelli Express di piazza Garibaldi

Leggi su 2anews

(Di sabato 25 giugno 2022)martedì 28 giugno incontrerà i fan a Ladiper il firmacopie del suo libro IN NAPLES WE DON’T SAY edito da Rogiosi Editore. Ingresso libero Martedì 28 giugno, alle 18, ladiospitaper il firmacopie del suo libro “In Naples we don’t say”, pubblicato da Rogiosi Editore.