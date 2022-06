Guerra in Ucraina, si allarga il caso deepfake: dopo la sindaca di Berlino, anche quello di Madrid è stato ingannato dal finto sindaco di Kiev (Di sabato 25 giugno 2022) La prima ad aprire il caso è stata Franziska Giffey, sindaca di Berlino. Nel pomeriggio di ieri Giffey aveva in agenda una videoconferenza con Vitaly Klitschko, il sindaco di Kiev. La conversazione è iniziata come da programma, i due si sono scambiati qualche battuta ma subito sono arrivati i sospetti. Quando Klitschko ha cominciato a parlare di rifugiati ucraini, la sindaca di Berlino si è accorta che qualcosa non stava funzionando. Ha interrotto la telefonata: dalle prime ricostruzioni si è capito che Giffey stava parlando con un deepfake, una versione totalmente virtuale del sindaco di Kiev in grado di riprodurre sia la voce che i movimenti del viso. Ora l’agenzia Ucraina Ukrinform ha diffuso una ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) La prima ad aprire ilè stata Franziska Giffey,di. Nel pomeriggio di ieri Giffey aveva in agenda una videoconferenza con Vitaly Klitschko, ildi. La conversazione è iniziata come da programma, i due si sono scambiati qualche battuta ma subito sono arrivati i sospetti. Quando Klitschko ha cominciato a parlare di rifugiati ucraini, ladisi è accorta che qualcosa non stava funzionando. Ha interrotto la telefonata: dalle prime ricostruzioni si è capito che Giffey stava parlando con un, una versione totalmente virtuale deldiin grado di riprodurre sia la voce che i movimenti del viso. Ora l’agenziaUkrinform ha diffuso una ...

