GF Vip | Alex Belli e Delia Duran costretti a ridurre il numero di rapporti intimi | il motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 25 giugno 2022) Trala passione è sempre alle stelle, come la coppia ha dimostrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6, e questo li porta a fare l’amore spessissimo, molto più di una coppia normale. I due modelli, infatti, hanno dichiarato di farlo anche tre volte al giorno. Peccato però che il desiderio di avere un figlio mal si concilia con questa vita intima attiva, visto che più sono iche si hanno, minore è la concentrazione di spermatozoi e dunque minori sono le probabilità cherimanga incinta. GF Vip 6, altro flop per le Selassie: gli ospiti disertano il loro party per la seconda volta Le principesse sono state protagoniste di un altro flop dopo l'ennesimo evento in ...