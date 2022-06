(Di sabato 25 giugno 2022)- Il difensore Italino dopo la retrocessione del suoin Serie B aveva davvero promesso di restare, ma così non sarà. Dopo la stagione davvero chiusa nel peggiore dei modivoleva davvero ripotare la squadra ligure in maniera davvero importante nella massima serie. Cosa che non accadrà perchè le strade tra i due si separeranno in questa sessione di mercato dove il difensore ha trovato accordi con il Toronto di Lorenzo Insigne. Lorenzo è sbarcato in canada poche ore fa con tutta la suafamiglia al completo. Ufficializzata, ieri, la rescissione di contratto perche, subito dopo, ha lanciato la sua lettera d’amore per ile i suoi tifosi tramite il proprio profilo social. “Non c’è niente da fare, i tuoi colori sono ...

Pubblicità

GenoaCFC : ?? Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo #Criscito, a cui vanno i ringraziamenti… - infoitsport : Genoa, Criscito: “Un grande addio non voluto, ma forzato” - TUTTOB1 : Il Secolo XIX: 'Criscito lascia il Genoa: 'Tornerò, il cuore è qui'' - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Rassegna Stampa del 25 Giugno, Criscito saluta il Genoa. Cutrone “congelato”, Brunori nome nuovo? - Grifoman1 : Rassegna Stampa del 25 Giugno, Criscito saluta il Genoa. Cutrone “congelato”, Brunori nome nuovo? -

Attraverso il proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha espresso la propria opinione sulla risoluzione consensuale avvenuta ieri tra Domenicoe il. Stando a quanto riferisce il ...Commenta per primo Si separano ufficialmente le strade dele di Mimmoe il giocatore campano affida il suo saluto al popolo rossoblù alla propria pagina Instagram. Attraverso una lunga lettera l'ormai ex numero 4 del Grifone ha ringraziato ..."Criscito lascia il Genoa: 'Tornerò, il cuore è qui'", titola in taglio alto Il Secolo XIX oggi in edicola. Il capitano del Grifone, Mimmo Criscito, è pronto per la sua nuova avventura a Toronto, e in ...Si separano ufficialmente le strade del Genoa e di Mimmo Criscito e il giocatore campano affida il suo saluto al popolo rossoblù alla propria pagina Instagram. Attraverso una lunga lettera l'ormai ex ...