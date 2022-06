"Francesco non è morto annegato": colpo di scena sulla morte del bimbo. E ora la madre... (Di sabato 25 giugno 2022) L'autopsia parla chiaro: il piccolo Francesco non è morto annegato. Il bimbo di due anni e mezzo trovato senza vita sulla spiaggia di Torre del Greco lo scorso 2 gennaio, sarebbe morto per soffocamento. Un vero e proprio colpo di scena che riscrive questa tristissima vicenda che ha sconvolto un'intera famiglia e un'intera comunità. Secondo quanto riportato dal consulente della Procura di Torre Annunziata, il piccolo sarebbe deceduto per "soffocamento attraverso l'occlusione di naso e bocca". Il perito avrebbe inoltre rintracciato nel corso dell'esame autoptico filamenti di cellulosa vegetale proprio nei bronchi del bambino. Le tracce sarebbero compatibili con quelle rilasciate ad esempio da un fazzoletto di carta, come riporta Repubblica. Intanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) L'autopsia parla chiaro: il piccolonon è. Ildi due anni e mezzo trovato senza vitaspiaggia di Torre del Greco lo scorso 2 gennaio, sarebbeper soffocamento. Un vero e propriodiche riscrive questa tristissima vicenda che ha sconvolto un'intera famiglia e un'intera comunità. Secondo quanto riportato dal consulente della Procura di Torre Annunziata, il piccolo sarebbe deceduto per "soffocamento attraverso l'occlusione di naso e bocca". Il perito avrebbe inoltre rintracciato nel corso dell'esame autoptico filamenti di cellulosa vegetale proprio nei bronchi del bambino. Le tracce sarebbero compatibili con quelle rilasciate ad esempio da un fazzoletto di carta, come riporta Repubblica. Intanto ...

Pubblicità

enpaonlus : Un sacerdote realmente amico degli animali: Don Cosimo Schena @doncosimoschena. San Francesco si rallegra.… - elio_vito : Domenica ci sono i ballottaggi, non avevo mai invitato a votare per un candidato del centrosinistra, questa volta l… - AlbertoBagnai : Io però non vedo la novità. È così da 12 anni, per quel che mi riguarda. Non mi è chiaro in cosa ora sarebbe divers… - automotorinews : ??? #MotoGP, Francesco #Bagnaia soddisfatto della sua pole position ad Assen ??? 'Abbiamo preparato bene questa qua… - albeggiava52 : @baffi_francesco Dài, non penso sia tanto decerebrata, secondo me è un fake! -