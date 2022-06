Fondi Street Food Summer Edition: eventi e cibo per tutti i gusti. Il programma completo (Di sabato 25 giugno 2022) Prosegue al ritmo di un’edizione a stagione la macchina organizzativa del “Fondi Street Food” che, per l’estate, ha in serbo grandi sorprese dedicate al suo affezionatissimo pubblico. L’evento, come da tradizione, si terrà tra Piazza Giacomo Matteotti e Piazza Duomo e, per celebrare a dovere l’inizio della stagione estiva, non mancheranno big e importanti ospiti. Fondi Street Food Summer Edition: ospite Bucalone Uno su tutti Bucalone, una celebrità tra Lazio e Campania, unico nell’intrattenere il pubblico con le sue performance travolgenti e un repertorio anticonvenzionale che spazia dal rock, ai classici italiani, dalle cover a brani frutto della sua estrosa anima cantautoriale. Un genere, quest’ultimo, meno conosciuto ma molto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022) Prosegue al ritmo di un’edizione a stagione la macchina organizzativa del “” che, per l’estate, ha in serbo grandi sorprese dedicate al suo affezionatissimo pubblico. L’evento, come da tradizione, si terrà tra Piazza Giacomo Matteotti e Piazza Duomo e, per celebrare a dovere l’inizio della stagione estiva, non mancheranno big e importanti ospiti.: ospite Bucalone Uno suBucalone, una celebrità tra Lazio e Campania, unico nell’intrattenere il pubblico con le sue performance travolgenti e un repertorio anticonvenzionale che spazia dal rock, ai classici italiani, dalle cover a brani frutto della sua estrosa anima cantautoriale. Un genere, quest’ultimo, meno conosciuto ma molto ...

CorriereCitta : Fondi Street Food Summer Edition: eventi e cibo per tutti i gusti. Il programma completo - mefisto57693772 : @AntoVitiello VITIELLO...#MALDINI HA IL MAL DI PANCIA.....CI SONO CONTRASTI FORTI....TRA LUI ED #ELLIOTT...QUESTI… - mefisto57693772 : @AloBrasil1974 @acmilan FUTURO UN CAZZO,..SE FOSSI IO MALDINI QUESTI FONDI DEL CAZZO LI AVREI MANDATI A FANCULO...I… - CarmeloPappala7 : @EnricoLetta Siete con le case farmaceutiche i fondi d'investimento le banche e le multinazionali con Wall street e l'intera Silicon Valley. - zanabausfabius : @pdnetwork che senso ha? W il Sovranismo significa no UE e BCE e Pnrr!! No a Finanza intern. Ma sa cosa signific… -