Femminicidio a Rimini | cranio sfondato con la mazzetta | marito arrestato

EugenioBerto70 : Femminicidio a Rimini, donna uccisa a Bellariva - Fresatura_Bo : Femminicidio a Rimini, arrestato il compagno della vittima - romatoday : Cristina Peroni uccisa dal compagno, si erano conosciuti chattando durante il lockdown - arosamor : RT @Tg3web: Una lite, l'ennesima, per la custodia del figlio di sei mesi. Sarebbe questa la causa del femminicidio di questa mattina a Rimi… - brongosalvatore : RT @CaressaGiovanni: #femminicidio a #Rimini, 33enne romana uccisa dal compagno a colpi di mattarello davanti al figlio: 'Ora non gli potrà… -

si è registrato l'ennesimo. Un uomo ha ucciso la compagna davanti al figlio di appena cinque mesi, fracassandole il cranio con un mattarello. Il delitto - scrive Il Giornale - è ...Cristina è la terza vittima dinegli ultimi tre mesi, dopo Angela Avitabile (uccisa dal marito ad aprile) e Noelia Rodriguez (massacrata a coltellate dall'ex a maggio). In ...Donna uccisa col mattarello a Rimini: Cristina Peroni morta per mano del compagno al culmine di una lite in casa ...Lui era seguito dai servizi psichiatrici. Le prime parole: “Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me”.