Pubblicità

AngeloCiocca : Istat, accelera l’inflazione al 6,8% a maggio: «Mai così alta dal 1990». Il boom dei prezzi su energia, cibo e tras… - victoriandark2 : @Energia__Pura L'ho letta sul gazzettino - fabio_zagami : @CarloCalenda Letta non è stato capito. Riunendo Conte e Di Maio, pensa di far annichilire protone e antiprotone e… - Energia__Pura : @EnricoLetta L'America è il nostro faro. E Letta il suo profeta. - Affaritaliani : Caro energia, Letta: 'Serve tetto al prezzo del gas' -

Il Tempo

... in primis l'Enriconeo ulivista: i sondaggi gli assegnano uniformi il 5%. Il che significa ... principe Carlo: il Paese lavorerà per un'pulita ed economica Caroe inflazione, Ue e ...... ammette. Ma ' bisogna sperare che Draghi riesca a convincere gli altri paesi ad arrivare a un obiettivo fondamentale e cioè che l'Ue riesca ad avere una politica unitaria sull''. Per le ... Energia: Letta, 'mancato tetto a prezzo gas per solite difficoltà Sud-Nord' Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) – Il mancato accordo al Consiglio europeo sul tetto al prezzo del gas “fa parte del problema solito dell’Europa, la difficoltà di relazione tra il Sud e il Nord dell’ ...Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine del cinquantunesimo convegno nazionale ... le famiglie e le imprese di essere in grado di attutire l'effetto del caro energia, del caro ...