Edoardo, la delusione di Nicolas Vaporidis: "Senza di lui non è la mia finale" (Di sabato 25 giugno 2022) Tra storie d'amore fake, catfight, litigate furiose, accuse di violenza e due di picche, a L'Isola dei Famosi 2022 sono nate anche delle bella amicizie. Una di queste è Senza ombra di dubbio quella sbocciata tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I due dopo un battibecco di due mesi fa hanno fatto pace e dal quel momento sono stati inseparabili. A dividerli però c'ha pensato 'lo spirito dell'Isola' e l'infortunio di Tavassi. Edoardo infatti è stato costretto a lasciare il reality per un grave problema al suo ginocchio. Durante uno sfogo con Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis, Nicolas ha rivelato che quella di lunedì non sarà la finale che sperava. "Mi manca già e mi dispiace per lui. Novantatré giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni ...

Maria18think : @IsolaDeiFamosi Proprio in virtù di questa delusione, dovrebbe vincere Nick ...che come Edo ha giocato pulito. Edoa… - chris40451312 : RT @altverego: Che gran delusione l’uscita di Edoardo! Lui, insieme a Carmen e Nicolas, meritava assolutamente la finale, e anche la vittor… - InterTiAmo_ : RT @altverego: Che gran delusione l’uscita di Edoardo! Lui, insieme a Carmen e Nicolas, meritava assolutamente la finale, e anche la vittor… - altverego : Che gran delusione l’uscita di Edoardo! Lui, insieme a Carmen e Nicolas, meritava assolutamente la finale, e anche… - Mythos1981 : @EdoardoMecca1 Henry… Top Player Assoluto… che peccato! Per il nome esotico Juan Edoardo Esnaider ?????? . Tornando se… -