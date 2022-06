Ecco qual è l'ultimo inganno per illudersi che si possa vivere in eterno (Di sabato 25 giugno 2022) Alexa che ridà voce ai morti è un inganno. È l'illusione di mettere in musica il silenzio tombale dell'eternità, è l'ennesimo tentativo dell'uomo di confezionarsi la bugia dell'immortalità. Una scappatoia che non ci porterà mai fuori dalla finitezza ma ci farà perdere nel labirinto della nostra presunzione. Alexa continui a fare il suo mestiere di robot, risolva i nostri piccoli e grandi problemi quotidiani - ci dica come si fa il risotto coi funghi, qual è la capitale dello Zimbabwe, quanto è alto precisamente il monte Cervino - ma stia lontano dai defunti e dal loro ricordo. La morte è una cosa seria, troppo seria, e anche la più sofisticata tecnologia non può essere così altezzosa da pensare di poterla gabbare. Non possiamo rendere la morte meno morte, più dolce, più accettabile, dicendo ai nostri figli: «Il nonno non c'è più ma potrà ancora leggerti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Alexa che ridà voce ai morti è un. È l'illusione di mettere in musica il silenzio tombale dell'eternità, è l'ennesimo tentativo dell'uomo di confezionarsi la bugia dell'immortalità. Una scappatoia che non ci porterà mai fuori dalla finitezza ma ci farà perdere nel labirinto della nostra presunzione. Alexa continui a fare il suo mestiere di robot, risolva i nostri piccoli e grandi problemi quotidiani - ci dica come si fa il risotto coi funghi,è la capitale dello Zimbabwe, quanto è alto precisamente il monte Cervino - ma stia lontano dai defunti e dal loro ricordo. La morte è una cosa seria, troppo seria, e anche la più sofisticata tecnologia non può essere così altezzosa da pensare di poterla gabbare. Non possiamo rendere la morte meno morte, più dolce, più accettabile, dicendo ai nostri figli: «Il nonno non c'è più ma potrà ancora leggerti ...

