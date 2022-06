Dal monte Uluda? alle Fiandre | Mehmet Çelik pronto a diventare grande con Mourinho

(Di sabato 25 giugno 2022) La sua firma con la Roma viene considerata quasi una formalità, conZekiche già nelle prossime ore potrebbeufficialmente un calciatore giallorosso. Anche da fonti vicine al Lille infatti l’affare viene dato in dirittura d’arrivo: i francesi incasseranno poco più di 7 milioni di euro più bonus e non è escluso che nell’accordo possa essere inserita anche una percentuale sulle futura rivendita del giocatore. La fumata bianca era attesa già nei giorni scorsi ma la trattativa si è prolungata più del previsto a causa della complessa struttura societaria dei transalpini. Con il giocatore invece è stato raggiunto sulla base di un ingaggio da 2 milioni a stagione. Chi èZekiEPA/Naomi Baker Zeki Celik e Daniel James durante Turchia-Gs a Baku, ...

Pubblicità

teatrolafenice : Un nostro ricordo dal Prokofiev, nato oggi nel 1891, di 'Romeo e Giulietta' secondo il Balletto di Monte Carlo e l'… - TrevisoVerdi : RT @TgrRaiVeneto: Acqua: nella zona pedemontana nessun razionamento. Ma serve comunque il buon senso A Vittorio Veneto l'Acquedotto Piave S… - turismoER : RT @parmawelcomeoff: Castelli, laghi e paesaggi: lasciatevi sorprendere dal territorio di #Parma ?? - montediprocida : Dal primo luglio riparte l’Archeolinea dei Campi Flegrei. Week-end esclusi - parmawelcomeoff : Castelli, laghi e paesaggi: lasciatevi sorprendere dal territorio di #Parma ?? -

Oggi Treviso

Riponiamo piena fiducia in Giuseppe Conte la cui leadership è stata legittimata anchevoto ... consigliere Carpi (MO) Monica Medici, consigliere Carpi (MO) Alessandro Corbari, consigliereSan ...Lo spettacolo pirotecnico è organizzatoComune di Genova in collaborazione con Fiva - ... corso Marconi lato- carreggiatain corrispondenza del civ. 40 r via Ruspoli lato... Mogliano, una stele in memoria di Toti Dal Monte Una settantina di persone "invade" nella notte Monte di Roggio, nel comune di Vagli di Sotto (Lucca). Controlli per fermare nuovi partecipanti ...Trent’anni di gestione ed il loro valore, raccontati da Edoardo Brenci, presidente della Società del Teatro che ha gestito il principale attratto culturale di Monte Castello di Vibio ...