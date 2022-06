Covid, news. Tasso positività sale al 23,4%. Rezza: "Mascherine in caso di folla". LIVE (Di sabato 25 giugno 2022) In aumento terapie intensive (+9) e ricoveri ordinari (+141). L'indice Rt torna sopra 1. La crescita dei casi Covid è trainato dalla prevalenza della sottovariante Omicron BA.5 più contagiosa. "Data l'elevata velocità di circolazione virale - avverte il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Rezza - è bene utilizzare le Mascherine, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni di persone, e allo stesso tempo proteggere le persone più fragili e anziane con l'ulteriore dose booster" Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 giugno 2022) In aumento terapie intensive (+9) e ricoveri ordinari (+141). L'indice Rt torna sopra 1. La crescita dei casiè trainato dalla prevalenza della sottovariante Omicron BA.5 più contagiosa. "Data l'elevata velocità di circolazione virale - avverte il direttore Prevenzione del ministero della Salute,- è bene utilizzare le, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni di persone, e allo stesso tempo proteggere le persone più fragili e anziane con l'ulteriore dose booster"

