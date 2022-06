Calciomercato Milan – La Sampdoria sogna Castillejo: i dettagli (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo il Valencia, anche la Sampdoria si interessa a Samu Castillejo, in uscita dal Milan in questa sessione estiva di Calciomercato Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo il Valencia, anche lasi interessa a Samu, in uscita dalin questa sessione estiva di

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, per la difesa c'è l'idea #Acerbi della @OfficialSSLazio - DiMarzio : #calciomercato | #Milan, torna in auge il nome di #Ziyech - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - lucacimini82 : Ma #7gold e’ Milan Channel e Inter Channel? Serafini: ‘Possiamo dire che Milan, Inter e Napoli partono avanti alla… - Bertolca10 : Il Milan pensa ad #Acerbi come nome per la difesa dopo che è sfumato Botman. Il laziale è già stato in rossonero pe… -