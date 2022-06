Bimbo trovato senza vita in spiaggia a Torre del Greco: per l’autopsia non è annegato (Di sabato 25 giugno 2022) Non e’ morto per annegamento il piccolo Francesco, il Bimbo di due anni e mezzo trovato senza vita, accanto alla madre, la sera del 2 gennaio scorsi, su una spiaggia di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Secondo quanto scrive il consulente della Procura di Torre Annunziata delegato all’esame autoptico, il Bimbo sarebbe morto per “soffocamento attraverso l’occlusione di naso e bocca”. Il perito degli inquirenti ha anche rilevato la presenza di filamenti di cellulosa vegetale (forse riconducibili a un fazzolettino di carta) nei polmoni e nei bronchi del piccolo e nessun segno di violenza esterna sul naso e sulla bocca, sempre riscontrati nei precedenti casi quando si tappa il naso e la bocca di una vittima per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 giugno 2022) Non e’ morto per annegamento il piccolo Francesco, ildi due anni e mezzo, accanto alla madre, la sera del 2 gennaio scorsi, su unadidel, in provincia di Napoli. Secondo quanto scrive il consulente della Procura diAnnunziata delegato all’esame autoptico, ilsarebbe morto per “soffocamento attraverso l’occlusione di naso e bocca”. Il perito degli inquirenti ha anche rilevato la predi filamenti di cellulosa vegetale (forse riconducibili a un fazzolettino di carta) nei polmoni e nei bronchi del piccolo e nessun segno di violenza esterna sul naso e sulla bocca, sempre riscontrati nei precedenti casi quando si tappa il naso e la bocca di una vittima per ...

