USA: Corte Suprema amplia i diritti sulle armi (Di venerdì 24 giugno 2022) La Corte Suprema USA amplia il diritto sulle armi. La Corte ha infatti stabilito che gli americani hanno il diritto di portare armi in pubblico per autodifesa. Intanto, il Senato ha annunciato di aver approvato un disegno di legge bipartisan sulla sicurezza delle armi. La Corte Suprema USA amplia il diritto sulle armi? Ieri è Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 giugno 2022) LaUSAil diritto. Laha infatti stabilito che gli americani hanno il diritto di portarein pubblico per autodifesa. Intanto, il Senato ha annunciato di aver approvato un disegno di legge bipartisan sulla sicurezza delle. LaUSAil diritto? Ieri è

Pubblicità

Corriere : Anche a New York si potrà girare armati: la Corte suprema boccia le limitazioni in vigore da 100 anni - LaStampa : Usa, sentenza choc: la Corte Suprema dice sì all’uso di pistole e fucili fuori casa. Esulta la lobby delle armi. Il… - Adnkronos : Legge dello stato di #NewYork che limita uso #Armi, dichiarata incostituzionale dopo 100 anni . - Artlandis : La follia assoluta. Sono fottutamente pazzi. Usa, la Corte Suprema AMPLIA il diritto alle armi. Biden: “Molto delu… - BignamiBignami : RT @CRINICO72: Oggi,la Corte Suprema USA ha stabilito che per andare in giro armati non serve un valido motivo. Oltre 10000 morti l'anno ca… -