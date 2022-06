Uomini e donne | Gianni Sperti prende tutti alla sprovvista e tuona | “Io innamorato pazzo…”

_Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - Piu_Europa : La sentenza della Corte Suprema che dopo 50 anni cancella il diritto di aborto negli USA è un richiamo forte anche… - lucianonobili : “Non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini #curdi, che sono stati in questi anni il nostro ele… - elssjx_ : mi sembra che invece di andare avanti stiamo andando indietro, ma ovviamente cosa può importare a degli “uomini” un… - xannewithana : RT @universoalice: @SimoPillon ascolta con attenzione le parole di oriana fallaci. soprattutto la parte in cui parla di quanto solo ed escl… -

"Alessandro Iannoni ha rifiutato il trono di"/ Scoop dopo l'Isola: "Ecco perché" Una grande soddisfazione per Alessandro che risponde così a chi lo aveva criticato per la sua scelta o ...... identificando il matrimonio come il momento in cui la "naturale diversità" trasi ricompone e ogni tipo di opposizione viene sciolta. La divisione netta tra ruolo femminile e maschile,...Marco Fantini ha un fratello e una sorella, chi sono L’ex tronista di Uomini e Donne non ama tanto parlare della sua famiglia e della sua infanzia. In pochissime occasioni, infatti, ha parlato dei ...Lo dichiara Emma Bonino, senatrice di Più Europa. "Ma questa sentenza è un richiamo forte anche per noi, donne e uomini in Italia ed in Europa: sui diritti non si può mai rimanere fermi, se non si va ...