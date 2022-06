Serie A | Simone Inzaghi | «Con il Lecce sfida stimolante»

Pubblicità

... manca il portiere titolare), il calendario del prossimo campionato diA di sicuro non avrà ... Si prosegue, nel week - end del 28 agosto, in casa con l 'Inter diInzaghi , carissimo ex. ......- La nuova avventura inA del Lecce partirà col botto: alla prima, infatti, i giallorossi dovranno fare subito i conti con la squadra favorita per la vittoria dello scudetto, l'Inter di...Dopo tre riscatti, è ufficiale il primo acquisto del Parma per la stagione 2022/2023 di Serie B. I Crociati puntellano la difesa con l’ex Empoli Simone Romagnoli, arrivato nel Ducato al termine di una ...Ci sarà naturalmente grande entusiasmo per la visita di una grande – in Puglia ci sono molti club nerazzurri – ma anche perché sarà la prima della neopromossa giallorossa, che è tornata in Serie A.