Serie A | al via il 13-14 agosto Lungo stop per il Mondiale

La prima giornata della nuova Serie A andrà in scena nel weekend del 13-14 agosto 2022. L'ultima giornata si giocherà nel weekend del 3-4 giugno 2023, due settimane più tardi dell'ultimo campionato.SOSTE - Quattro le soste previste: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio 2023.NAZIONALI - La Serie A 2022-2023, infatti, si fermerà per gli impegni delle nazionali (amichevoli e sfide di Nations League) dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023.COPPA DEL MONDO - La A sarà impegnata fino al weekend del 13 novembre (15esima giornata) prima di dare spazio alla Coppa del Mondo, che invece inizierà il 21 novembre. La ripresa il 4 gennaio 2023 (sedicesima giornata)INFRASETTIMANALI - Saranno quattro le giornate infrasettimanali in calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio ...

