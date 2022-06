Sciopero aerei 25 giugno: sabato nero per low cost Ryanair, EasyJet e Volotea (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – sabato nero in arrivo per lo Sciopero nel trasporto aereo. Domani 25 giugno i dipendenti delle compagnie aeree low cost Ryanair, EasyJet e Volotea hanno indetto un massiccio Sciopero coordinato: si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni visto che lo scorso mercoledì 8 giugno piloti e assistenti di volo degli stessi vettori avevano incrociato le braccia. Le ragioni dei dipendenti – “retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal contratto nazionale”, condizioni operative insostenibili, mancato adeguamento dei trattamenti salariali ai contratti di riferimento e pratiche anti-sindacali come dichiarano i lavoratori – rappresentano la gestione delle risorse umane di queste aziende. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) –in arrivo per lonel trasporto aereo. Domani 25i dipendenti delle compagnie aeree lowhanno indetto un massicciocoordinato: si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni visto che lo scorso mercoledì 8piloti e assistenti di volo degli stessi vettori avevano incrociato le braccia. Le ragioni dei dipendenti – “retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal contratto nazionale”, condizioni operative insostenibili, mancato adeguamento dei trattamenti salariali ai contratti di riferimento e pratiche anti-sindacali come dichiarano i lavoratori – rappresentano la gestione delle risorse umane di queste aziende. ...

