Roma, Mourinho: 'Evolvo per avere successo. Fiducia e leadership le chiavi' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma - L'allenatore della Roma , José Mourinho , ha raccontato ai canali di Sky Sport Uk il suo cambiamento in panchina in questi anni, come è riuscito a rapportarsi con generazioni diverse di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 giugno 2022)- L'allenatore della, José, ha raccontato ai canali di Sky Sport Uk il suo cambiamento in panchina in questi anni, come è riuscito a rapportarsi con generazioni diverse di ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ???? Contatti in corso tra #Roma e #ValenciaCF con la regia di Jorge Mendes. Obiettivo Goncalo Guedes ???? per Jose M… - OfficialASRoma : ?? Il 6 agosto giocheremo al Camp Nou contro il Barcellona per il Trofeo Gamper! Alle 17:30 scenderà in campo l'… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, idea in attacco: una vecchia conoscenza di Mourinho in pole ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - asromaliveit1 : Dopo il #SORTEGGIO del #Calendario di #SerieA, giungono nuove informazioni. Il 30 giugno escono infatti gli orari… - sportli26181512 : #Roma, #Mourinho: 'Evolvo per avere successo. Fiducia e leadeshirp le chiavi': Il tecnico giallorosso: 'Con i gioca… -