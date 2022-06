Renzo Arbore festeggia 85 anni: omaggio di Rai Cultura (Di venerdì 24 giugno 2022) Rai Cultura festeggia gli 85 anni di Renzo Arbore con un doppio appuntamento, in onda oggi, venerdì 24 giugno su Rai Storia. Alle 17 viene riproposto il programma ‘Telepatria International ovvero niente paura…siamo italiani‘, andato in onda nel 1981 e firmato da Renzo Arbore, Luciano De Crescenzo e Ugo Porcelli. Alle 23, inoltre, ‘L’altra domenica essential‘, con tutto il meglio del programma che, tra il 1976 e il 1979, cambiò il pomeriggio della tv domenicale italiana e vide il debutto di personaggi come Roberto Benigni, Andy Luotto, Mario Marenco, Maurizio Nichetti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 giugno 2022) Raigli 85dicon un doppio appuntamento, in onda oggi, venerdì 24 giugno su Rai Storia. Alle 17 viene riproposto il programma ‘Telepatria International ovvero niente paura…siamo italiani‘, andato in onda nel 1981 e firmato da, Luciano De Crescenzo e Ugo Porcelli. Alle 23, inoltre, ‘L’altra domenica essential‘, con tutto il meglio del programma che, tra il 1976 e il 1979, cambiò il pomeriggio della tv domenicale italiana e vide il debutto di personaggi come Roberto Benigni, Andy Luotto, Mario Marenco, Maurizio Nichetti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #24giugno 1937 nasce Renzo Arbore. Innovatore in quasi tutti i campi dello spettacolo e della co… - chetempochefa : “Ogni giorno è una lotta, chi sta sopra e chi sotta” Facciamo tanti auguri al grande @Renzo_Arbore per il suo 85°… - andreadelogu : Dovremmo sostituire la parola genio con Il suo nome. Del tipo: quello è proprio un Renzo Arbore! - ChilErminia : RT @RaiStoria: ?? #AccaddeOggi Il #24giugno 1937 nasce Renzo Arbore. Innovatore in quasi tutti i campi dello spettacolo e della comunicazio… - Roberta_Capua_ : Vi aspetto dalle 17.20 su @RaiUno per festeggiare il compleanno di @Renzo_Arbore! ?? #RobertaCapua #RenzoArbore… -