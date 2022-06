Pubblicità

InterHubOff : ??Ernesto Pellegrini, ex Pres.Inter, a @gianlucarossitv: “Skriniar? Lo adorano tutti, un tassista che spesso lo acco… -

Calciomercato.com

L'Inter invece ha una storia pluricentenaria legata indissolubilmente a valori di cultura, solidarietà, inclusione, impersonificati da persone come i Moratti,, Prisco. A suo avviso le due ...... Gabriele Sagona (Le comte de Vaudemont) e Ugo Guagliardo e Andrea(Le sire de Béthune). ... Cominciamo questa nuova stagione con un capolavoro come 'Les vêsiciliennes' che come ... Pellegrini (ex pres. Inter): 'So che Skriniar è mortificato, non se ne vuole andare. Dare una mano Ci sono'