Pallavolo: Nations League, azzurri sconfitti 3-2 dal Giappone (Di venerdì 24 giugno 2022) Quezon City, 24 giu. -(Adnkronos) - La nazionale italiana maschile di Pallavolo è stata sconfitta 2-3 (20-25, 25-21, 26-24, 19-25, 13-15) dal Giappone in un match della seconda settimana di gioco della Volleyball Nations League di sputato a Quezon City nelle Filippine. Al termine di una partita sofferta e molto combattuta, gli azzurri hanno dovuto incassare il secondo ko nel torneo.

