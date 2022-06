Pubblicità

TuttoAndroid : OSOM OV1 cambia nome: date il benvenuto a Solana Saga - ThePeacemaker82 : •@solana annuncia un kit di sviluppo mobile Web3 chiamato 'Solana Mobile Stack' insieme al lancio per l'inizio del… -

TuttoAndroid.net

Vi ricorderete di, il dispositivo che avrebbe dovuto portare una ventata di novità nel settore di mercato degli smartphone , nato dal un gruppo di ex dipendenti Essential . Arrivano brutte notizie per coloro ...Scendendo maggiormente nel dettaglio, si fa riferimento allo smartphone precedentemente conosciuto come, dispositivo che per lungo tempo è stato al centro dell'attenzione degli appassionati ... OSOM OV1 cambia nome: date il benvenuto a Solana Saga Si chiama Solana Saga ed è una vecchia conoscenza: lo smartphone, ottimizzato per gestire criptovalute e NFT da mobile, si basa infatti sull’OSOM OV1, smartphone Android nato dalla defunta Essential ...Scendendo maggiormente nel dettaglio, si fa riferimento allo smartphone precedentemente conosciuto come OSOM OV1, dispositivo che per lungo tempo è stato al centro dell'attenzione degli ...