Oliver Stone: «Il mondo è diventato difficile per la Russia. Né Kennedy né Obama avrebbero fatto questo»

La Repubblica intervista Oliver Stone che è a Ostuni per l'Allora Festival. Riportiamo le due domande sulla Russia e quella sul regista Haggis accusato di violenza sessuale. Sulla guerra ha una posizione decisamente controcorrente. Si attesta sulle posizioni di Orsini. Forse lo scavalca persino. Lei ha realizzato un lungo documentario-intervista su Putin. Che impressione ha avuto a riflettori spenti? «Quel che so di lui è quel che si vede nel documentario. Dopo, non l'ho visto più di una volta. Non so come il suo pensiero sia cambiato. Ma so che il mondo è diventato difficile per la Russia e che per l'occidente è un rischio usare le sanzioni per ferire gli interessi di altre nazioni. Non ha mai funzionato. Tutti i nostri presidenti, tra cui Obama, ...

