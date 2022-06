Mentana: "Io in politica? No grazie, preferisco fare il mio mestiere" (Di venerdì 24 giugno 2022) Il direttore del Tg La7 ospite in esclusiva negli studi di 'Adnkronos Live' " Io in politica. No, grazie . Da giovane ero appassionato di politica, poi ho pensato che fare il giornalista fosse meglio". Così il ... Leggi su adnkronos (Di venerdì 24 giugno 2022) Il direttore del Tg La7 ospite in esclusiva negli studi di 'Adnkronos Live' " Io in. No,. Da giovane ero appassionato di, poi ho pensato cheil giornalista fosse meglio". Così il ...

Pubblicità

telodogratis : Mentana: “Io in politica? No grazie, preferisco fare il mio mestiere” - zazoomblog : Mentana: “Io in politica? No grazie preferisco fare il mio mestiere” - #Mentana: #politica? #grazie - Adnkronos : @MentanaEnrico: 'Io in politica? No grazie, preferisco fare il mio mestiere' - capand69 : RT @ImolaOggi: Mentana: 'Io in politica? No grazie, preferisco fare il mio mestiere. Se vince Letta o Salvini per me è assolutamente identi… - GianniVezzani1 : RT @ImolaOggi: Mentana: 'Io in politica? No grazie, preferisco fare il mio mestiere. Se vince Letta o Salvini per me è assolutamente identi… -