La Fiorentina spinge per Mandragora: intesa con la Juve, il Torino non molla (Di venerdì 24 giugno 2022) Un'altra estate al centro del mercato per Rolando Mandragora. Dopo il mancato riscatto da parte del Torino, il centrocampista è stato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Un'altra estate al centro del mercato per Rolando. Dopo il mancato riscatto da parte del, il centrocampista è stato...

Pubblicità

Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: La #Fiorentina spinge per #Mandragora: intesa con la #Juve, il #Torino non molla - cmdotcom : La #Fiorentina spinge per #Mandragora: intesa con la #Juve, il #Torino non molla - sportli26181512 : Torino, Juric vuole Pessina dell'Atalanta: è sfida al Monza: Il club granata punta il classe 1997 nerazzurro, su cu… - ferrantelli94 : RT @corradone91: #Pirola e #Pinamonti al centro del nuovo summit tra l'#Inter e Adriano #Galliani: il #Monza chiede lo sconto per il difens… - Bubu_Inter : RT @corradone91: #Pirola e #Pinamonti al centro del nuovo summit tra l'#Inter e Adriano #Galliani: il #Monza chiede lo sconto per il difens… -