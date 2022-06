Juve | Romagnoli soluzione low-cost

Pubblicità

RobertoSardo1 : Nessuno mi toglie dalla testa che ieri durante l'incontro Juve/Pimenta si sia parlato di Romagnoli in chiave bianco… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Romagnoli Juve, Pimenta porta il difensore a Torino? Gli scenari post incontro #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - gilnar76 : Romagnoli Juve, Pimenta porta il difensore a Torino? Gli scenari post incontro #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Romagnoli Juve, Pimenta porta il difensore a Torino? Gli scenari post incontro - - Pietro290387 : @NicoSchira @Bresingar_ Peccato che tutte le testate abbiano ribadito che Di Maria non verrà alla juve, ma poi ci S… -

è prigioniero della sua richiesta da 3,2 milioni sull'ingaggio a fronte dei 2,8 (compresi ... Il centrale continua a parlare con Milan e Inter, spera persino nella, ma ancora nulla si è ...cercherà in Emilia la quinta promozione in A della propria carriera, dopo quelle ottenute ... talento classe 2000 scuola, protagonista nell'ultima stagione della promozione in A della ...E in Italia Bremer del Torino è un nome gradito, anche se complicato dal fatto che l'Inter si sia mossa con grande anticipo ...Al netto dell'arrivo di Gatti, che sarà valutato da Allegri, la difesa della Juventus per la prossima stagione è un ... una soluzione low cost potrebbe essere rappresentata da Alessio Romagnoli: in ...