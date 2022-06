Juve Milan | ecco quando si giocherà il big match

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Juve, incontro #TiagoPinto-agente a cena. Apertura #Roma a contropartita tecnica. Il #Milan è sullo sfond… - FBiasin : Calendario #SerieA, i criteri: - Asimmetria a/r. - Club di Champions, E-League e Conference non si incontrano fra… - forumJuventus : (TS) 'La maglia numero 10 ? Per ora la rimette Del Piero. Lunedi a Roseto degli Abruzzi sfida tra ex glorie di Juve… - YBah96 : RT @cosimofcj: juve milan il 28 maggio - dusanxvale : ma juve milan 37^ giornata… -

Sport Mediaset

Ilapre contro l'Udinese. Lecce - Inter e- Sassuolo in programma E' stato sorteggiato il calendario della Serie A 2022 - 2023. Nella prima giornata ilcampione d'Italia esordirà in casa ...Ilcampione d'Italia comincera' il nuovo campionato in casa contro l'Udinese, il prossimo 13 agosto. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Milano. Per l'Inter trasferta a Lecce, laospita il ... JUVE-MILAN, IN CAMPO LE LEGGENDE - Sportmediaset Il calendario di Serie A è finalmente stato ufficializzato: ecco gli incroci di Milan, Inter, Napoli e Juventus impegnate anche in Champions League.Il Milan campione d’Italia ripartirà da San Siro contro l’Udinese, per l’Inter trasferta sul campo del neo promosso Lecce mentre la Juventus inizierà dall’Allianz Stadium contro il Sassuolo. Roma a ...