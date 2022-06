(Di venerdì 24 giugno 2022) “La notizia dei nuovi locali destinati all’ufficio immigrazione dell’ci compiace tantissimo e abbiamo raccolto il plauso del personale operante. Sicuramente si tratta di un’ottima iniziativa che renderà più agevole i lavoro dei”. Lo dichiara FabioSegretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. “Convidividiamo con ie con il dirigente questa gioia, ma non possiamo non puntare l’attenzione sul fatto che l’è un ufficio importantissimo, sito in un punto vulnerabile e frequentato da tantissima gente. L’allerta è sempre alta, la preparazione età deiè impeccabile, e per questo va a loro il nostro plauso. ...

Pubblicità

forzearmatenews : Ispettorato Vaticano, Conestà (Mosap): 'Colleghi impeccabili e professionali. Siano dotati di taser'… - zazoomblog : Inaugurati i nuovi locali dell’Ufficio immigrazione Ispettorato Vaticano - #Inaugurati #nuovi #locali - StraNotizie : Inaugurati i nuovi locali dell'Ufficio immigrazione Ispettorato Vaticano - EsteriLega : POLIZIA: INAUGURAZIONE NUOVI SPAZI UFFICIO IMMIGRAZIONE ISPETTORATO 'VATICANO' - SIULPROMA : Edizione straordinaria IL SIULP ALLERTA L’AMMINISTRAZIONE SUI FATTI DI IERI: SERVE INTERVENTO URGENTE ALL’ISPETTOR… -

Avvenire

Taglio del nastro per i nuovi locali dell'ufficio immigrazione dell', in via del Mascherino 18 a Roma. La sede rinnovata, che ora è dotata anche di una spaziosa sala d'attesa, è stata inaugurata da monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'...- - > Mons. Nunzio Galatino e il direttore dell'', Luigi Carnevale, inaugurano i nuovi locali dell'Ufficio immigrazione - Agnese Palmucci . A tagliare il nastro, in via del Mascherino 18, è stato il capo dell'"... Inaugurato oggi il nuovo Ufficio immigrazione dell'Ispettorato Vaticano Locali rinnovati e una grande sala d'attesa che accoglierà religiosi e laici da tutto il mondo. Alla cerimonia, in via del Mascherino 18, presente il vescovo Nunzio Galantino, presidente dell'APSA ...(Adnkronos) - Taglio del nastro per i nuovi locali dell'ufficio immigrazione dell'Ispettorato vaticano, in via del Mascherino 18 a Roma. La sede rinnovata, che ora è dotata anche di una spaziosa sala ...