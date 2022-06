«I vaccini uccidono», scritte con la vernice rossa davanti allo Spallanzani: il mistero della «firma» (Di venerdì 24 giugno 2022) Più volte ripetuta la W in un cerchio rosso divenuta simbolo identificativo di gruppi no vax, forse un riferimento alla frase latina «Vi veri universum vivus vici» (Con la forza della verità, vivendo, ho conquistato l’universo») Leggi su corriere (Di venerdì 24 giugno 2022) Più volte ripetuta la W in un cerchio rosso divenuta simbolo identificativo di gruppi no vax, forse un riferimento alla frase latina «Vi veri universum vivus vici» (Con la forzaverità, vivendo, ho conquistato l’universo»)

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto. 'I… - Luxgraph : «I vaccini uccidono», scritte con la vernice rossa davanti allo Spallanzani: il mistero della «firma» #corriere… - BettyRovo : RT @Agenzia_Ansa: Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto. 'I vaccin… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto. 'I vaccin… - BasicLifeSupp : Scritte no vax allo Spallanzani: “Vaccini uccidono. Siete mostri”. Speranza: “Inquietante, solidarietà a operatori” -