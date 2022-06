GP Assen, Ducati prima e ultima in FP1: Miller in vetta, Bastianini a terra (Di venerdì 24 giugno 2022) Turno MotoGP bagnato, turno complicato al Van Drenthe di Assen. Il Gran Premio di Olanda comincia con la pioggia, condizione che nel Nord Europa è tutto fuorchè inedita. Con gomme Michelin intagliate, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 24 giugno 2022) Turno MotoGP bagnato, turno complicato al Van Drenthe di. Il Gran Premio di Olanda comincia con la pioggia, condizione che nel Nord Europa è tutto fuorchè inedita. Con gomme Michelin intagliate, ...

Pubblicità

desmosedici35 : RT @gponedotcom: 'Devo lavorare per diventarlo e ci riuscirò. Quella caduta non si spiega con i dati, ma ormai siamo sempre al limite e cer… - AntoTs16 : RT @DLenz96: In 90 edizioni del GP d’Olanda l’unica vittoria di Ducati ad Assen è stata quella di Casey Stoner nel 2008. Vediamo se la Des… - Giobbistic : Momento #nostalgia Prima della caduta, Troy, stava facendo un garone sotto il diluvio di Assen 2003 #DutchGP… - bonosjrvm : Previo MotoGP GP Holanda Assen 26-6-2022 #DutchGP #MotoGP #Moto2 #Moto3 #Assen #Ducati #Yamaha #Pramac #Honda… - GiovanniMeneguz : RT @DLenz96: In 90 edizioni del GP d’Olanda l’unica vittoria di Ducati ad Assen è stata quella di Casey Stoner nel 2008. Vediamo se la Des… -