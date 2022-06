Fiorentina e l'ipotesi vendita: la precisazione di Calciomercato.com (Di venerdì 24 giugno 2022) In riferimento all’articolo “Fiorentina in vendita: per Commisso 350 milioni di euro da un fondo arabo” pubblicato il giorno... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) In riferimento all’articolo “in: per Commisso 350 milioni di euro da un fondo arabo” pubblicato il giorno...

Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina e l'ipotesi vendita: la precisazione di - morenoAlmare : RT @FabioGiambo: 2/4 >>> 6) #Koulibaly ipotesi se parte de Ligt 7) #Paredes prima scelta per il centrocampo 8) Paredes non è una priorità 9… - FabioGiambo : 2/4 >>> 6) #Koulibaly ipotesi se parte de Ligt 7) #Paredes prima scelta per il centrocampo 8) Paredes non è una pri… - LeBombeDiVlad : ???? #Fiorentina, in rialzo l’ipotesi #Gollini per la porta ?? L’ex #HellasVerona è ormai in uscita dall’ #Atalanta d… - infoitsport : 'E' una fake news', così la Fiorentina liquida l'ipotesi di una cessione. Le prospettive future -