FIFA 22 | ShapeShifters Team 2 & Mini Release Annunciate le nuove carte Mutaforma

(Di venerdì 24 giugno 2022) EA Sports ha annunciato la Squadra 2 della promoed è ora disponibile nei pacchetti della popolare modalità22 Ultimate. In questa campagna, i cambi di ruolo e i bonusa certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse per la tua squadra. La software house abitualmente rilascia SBC e Obiettivi che permettono agli appassionati della serie di sbloccarespeciali per potenziare la squadra in vista delle future FUT Champions Weekend League.22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Se Nintendo Switch.

Un nuovo aggiornamento per22 ha introdotto la campagna, incentrata sul cambio di posizione, in cui i giocatori che prosperano all'ala tornano centrali, i difensori possono diventare centrocampisti e chiunque ...Oltre al Team of the Season , svelato la scorsa settimana , EA Sports ha introdotto la Campagnaper22 Ultimate Team. La nuova modalità, annunciata nella giornata odierna, consentirà a un elenco di giocatori di poter cambiare ruolo, che influenzeranno il modo in cuo si ...Team 1 has already unveiled some incredible new cards as part of the Shapeshifters promo in FIFA 22 Ultimate Team. The main focus of the promotion is on ...EA introduced a new 74-rated Player Moments version of Samuel Grandsir from LA Galaxy to FIFA 22 Ultimate Team on June 22. To get this special card, you’ll have to complete a set of Silver Star ...