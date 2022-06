Dopo Bargnani un altro italiano numero 1 al Draft NBA: Paolo Banchero scelto dagli Orlando Magic (Di venerdì 24 giugno 2022) Il padre si chiama Mario. Lui si chiama Paolo. Paolo Banchero. Ed è stato scelto dagli Orlando Magic come prima chiamata al Draft della NBA, l’evento che ogni permette alle squadre del campionato americano di “prendersi” i migliori giovani sulla piazza mondiale che hanno deciso di rendersi “elegibili”, ribaltando a volte gli equilibri dell’intera lega. Paolo Banchero ha passaporto italiano. E’ il secondo “azzurro” della storia ad essere scelto come numero 1, Dopo Andrea Bargnani al Draft del 2006: fino a quel momento, nessun europeo era mai stato selezionato come prima scelta assoluta in NBA. With the 1st pick of the ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022) Il padre si chiama Mario. Lui si chiama. Ed è statocome prima chiamata aldella NBA, l’evento che ogni permette alle squadre del campionato americano di “prendersi” i migliori giovani sulla piazza mondiale che hanno deciso di rendersi “elegibili”, ribaltando a volte gli equilibri dell’intera lega.ha passaporto. E’ il secondo “azzurro” della storia ad esserecome1,Andreaaldel 2006: fino a quel momento, nessun europeo era mai stato selezionato come prima scelta assoluta in NBA. With the 1st pick of the ...

Pubblicità

BasketUniverso : Paolo Banchero, un italiano 1a scelta al Draft NBA 16 anni dopo Bargnani - napolista : Dopo Bargnani un altro italiano numero 1 al Draft NBA: Paolo Banchero scelto dagli Orlando Magic Di origini italia… - TramoMario : Per la seconda volta nella storia un italiano è prima scelta al #DraftNBA. Dopo Andrea #Bargnani è il turno di Paol… - leonardo_pini19 : With the 1st pick in the 2022 NBA Draft, the Orlando Magic selects PAOLO BANCHERO from Duke University. Dopo Barg… - calabrone37 : RT @officialmaz: 16 anni dopo Andrea Bargnani la prima scelta al #NBADraft è italiana (di passaporto). Ed è #PaoloBanchero, italoamericano… -