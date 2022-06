Covid | in Campania i contagi arrivano a sfiorare il 30% | otto vittime

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Balza fino a quasi il 30 per cento il tasso di positività in. A fronte di 19.701 test, infatti, i positivi sono 5.810: si tratta del 29,49% mentre ieri il dato era del 27,2%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, 21, mentre si registra un leggero calo per i ricoveri ordinari, da 342 a 338. Altresi aggiungono al bilancio totale. Una nelle ultime 48 ore e sette in precedenza ma registrate solo ieri. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 5.810 di cui: Positivi all’antigenico: 5.409 Positivi al molecolare: 401 Test: 19.701 di cui: Antigenici: 16.270 Molecolari: 3.431 Deceduti: 1 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia ...