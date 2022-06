CorSport: dal Napoli non arrivano segnali per Mertens (Di venerdì 24 giugno 2022) Tra meno di una settimana Ospina e Mertens saranno ufficialmente svincolati. Al momento non ci sono novità sui loro rinnovi. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione del belga e scrive che “al momento, dal Napoli, non arrivano segnali”. “Il belga vorrebbe restare – in ogni caso andranno riviste le cifre – ma non ha ancora ricevuto una proposta”. Deulofeu resta in attesa per sostituirlo. “L’esterno dell’Udinese non vede l’ora di vestire l’azzurro, coi bianconeri l’accordo è vicino, c’è già stato il contatto tra De Laurentiis e Pozzo, quest’ultimo apprezza Zerbin e Gaetano (non per forza da inserire nello stesso affare) e comunque i rapporti tra i due club sono ottimi e dunque, nel caso, non sarà difficile trovare un’intesa”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022) Tra meno di una settimana Ospina esaranno ufficialmente svincolati. Al momento non ci sono novità sui loro rinnovi. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione del belga e scrive che “al momento, dal, non”. “Il belga vorrebbe restare – in ogni caso andranno riviste le cifre – ma non ha ancora ricevuto una proposta”. Deulofeu resta in attesa per sostituirlo. “L’esterno dell’Udinese non vede l’ora di vestire l’azzurro, coi bianconeri l’accordo è vicino, c’è già stato il contatto tra De Laurentiis e Pozzo, quest’ultimo apprezza Zerbin e Gaetano (non per forza da inserire nello stesso affare) e comunque i rapporti tra i due club sono ottimi e dunque, nel caso, non sarà difficile trovare un’intesa”. L'articolo ilsta.

Pubblicità

napolista : CorSport: dal Napoli non arrivano segnali per #Mertens Il belga vorrebbe restare, anche se andranno riviste le cif… - frankneapolitan : Visto il virgolettato scelto dal fake di @Novella_2000? - _Tizzo_ : @CorSport Voi dovete chiedere scusa luridi bastardi. Dal 2006 che dovete chiedere scusa. - Josto51037271 : RT @ilariofanto0: @CorSport #corsport fa mea culpa e invece di chiedere scusa per aver gettato fango sulla #Juventus e i suoi legali si erg… - ilariofanto0 : @CorSport #corsport fa mea culpa e invece di chiedere scusa per aver gettato fango sulla #Juventus e i suoi legali… -