Chirurgo lo opera all’occhio sbagliato | il paziente perde la vista

(Di venerdì 24 giugno 2022) Medicol’occhioe ilrimane cieco. All’ospedale universitario di Ruzinov a Bratislava si è consumato un terribile malinteso medico sanitario che ha portato ad una tragedia. A riportare la notizia è un quotidiano slovacco, cas.sk. Il, un uomo di 50 anni, per una forma invasiva di cancro aveva visto danneggiare lada un occhio fin quasi a renderlo cieco. L’zione chirurgica avrebbe dovuto svolgersi quindi proprio su quell’occhio per evitare che l’uomosse completamente lada quella parte. Solo che per un errore procedurale al 50enne è stato coperto l’occhioe l’intervento è avvenuto su quello sano. L’uomo così al suo risveglio si è accorto di aver perduto la ...

