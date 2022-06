Caparezza: “ho l'acufene, dopo questi concerti mi fermo” (Di venerdì 24 giugno 2022) Caparezza ha annunciato che a causa dell'acufene e dell'ipoacusia è costretto a mettere in pausa la sua attività di musicista. Caparezza a causa dell'acufene e dell'ipoacusia sarà costretto a fermarsi alla fine del tour che ha già programmato: l'artista lo ha rivelato nel corso di un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, al quotidiano bolognese ha raccontato anche cosa farà dopo gli ultimi concerti. I fan di Caparezza già sapevano della sua malattia, il cantante l'aveva rivelata in Larsen, il singolo del 2018 in cui parla dell'acufene che lo aveva colpito nel 2015 "Fischia l'orecchio, infuria l'acufene, nella testa vuvuzela mica l'ukulele", si legge in una parte del testo. "Faccio queste venti date e mi fermo, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022)ha annunciato che a causa dell'e dell'ipoacusia è costretto a mettere in pausa la sua attività di musicista.a causa dell'e dell'ipoacusia sarà costretto a fermarsi alla fine del tour che ha già programmato: l'artista lo ha rivelato nel corso di un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, al quotidiano bolognese ha raccontato anche cosa faràgli ultimi. I fan digià sapevano della sua malattia, il cantante l'aveva rivelata in Larsen, il singolo del 2018 in cui parla dell'che lo aveva colpito nel 2015 "Fischia l'orecchio, infuria l', nella testa vuvuzela mica l'ukulele", si legge in una parte del testo. "Faccio queste venti date e mi, ...

