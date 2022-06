Calendario Napoli Serie A 2022 2023 | tutte le giornate | le date e il programma completo

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ildelper il campionato della. Dopo il terzo posto nell’ultima stagione, con tanto di qualificazione alla Champions League, quest’anno i partenopei tenteranno il colpo grosso e ambiscono allo scudetto. Ovviamente non sarà facile, ma alla squadra non mancano affatto le qualità. Da segnalare inoltre la continuità del progetto tecnico, con la conferma di Luciano Spalletti, che avrà l’opportunità di dar seguito al proprio lavoro svolto finora. Nonostante la partenza di Insigne (e i possibili addii di Mertens e Fabian Ruiz), ilè già corso al riparo assicurandosi il talentuoso georgiano Kvaratskhelia, puntellando la rosa anche in altri reparti come ad esempio con il terzino sudamericano Oliveira. Ora è tempo però di ...