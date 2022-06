Bimbo di 9 anni scompare durante una passeggiata nei boschi col padre | le ricerche proseguono nella notte

(Di venerdì 24 giugno 2022) Un bambino veneziano di 9, in escursione col papà sul Col Indes (in località Sant'Anna di Tambre) in Alpago, provincia di Belluno, nel tardo pomeriggio di oggi 24 giugno è scomparso: all'...

Un bambino veneziano di 9, in escursione col papà sul Col Indes (in località Sant'Anna di Tambre) in Alpago, provincia di Belluno, nel tardo pomeriggio di oggi 24 giugno è scomparso: all'improvviso il bambino è sparito ...Un bambino veneziano di 9 anni, in escursione col papà sul Col Indes (in località Sant'Anna di Tambre) in Alpago, provincia di Belluno, nel tardo pomeriggio di oggi 24 giugno è scomparso: ...TAMBRE. Un bambino di nove anni si è perso questa sera nei boschi di Col Indes, sopra a Tambre (Belluno). Le ricerche sono scattate massicce all'imbrunire, sollecitate dal padre che era con lui per un ...