(Di venerdì 24 giugno 2022)(OLANDA) (ITALPRESS) – Spettacolo ed equilibrio. Questi i fattori che hanno caratterizzato la seconda sessione di provedel Gran Premio d’Olanda, ad, in Olanda. Gli ultimi 10 minuti di prove, infatti, sono stati i primi (per ora) del fine settimana disputati su un tracciato completamente asciutto dopo la pioggia che ha influenzato sia la sessione mattutina (il piùera stato Jack Miller su Ducati) che la prima parte di quella pomeridiana. I piloti hanno così potuto montare le slick e si sono avvicendati più volte nelle posizioni di vertice. Alla fine è uscita una classifica con i primi 10 racchiusi nel ristretto spazio di un secondo e con quattro moto diverse nelle prime quattro posizioni. L’ha spuntata l’italiano della Ducati, Francesco, che ha staccato il miglior ...

Pubblicità

nestquotidiano : Bagnaia il più veloce nel venerdì di libere ad Assen - IlModeratoreWeb : Bagnaia il più veloce nel venerdì di libere ad Assen - - Tele_Nicosia : Bagnaia il più veloce nel venerdì di libere ad Assen - Giornaleditalia : #italpresssport Bagnaia il più veloce nel venerdì di libere ad Assen - ZerounoTv : Bagnaia il più veloce nel venerdì di libere ad Assen -

Affaritaliani.it

Sono abbastanza soddisfatto ma alla fine non è quello che ci manca essere veloci, dobbiamo lavorare anche su altro" ha affermatoai microfoni di Sky Sport. "Ho girato adesso un decimo...Dopo la prima sessione bagnata, la seconda manche di prove libere ad Assen ha visto la pista asciugarsi e alla fine con le gomme slick ilveloce di tutti è stato Pecco. Miglior tempo per il pilota ufficiale Ducati in 1:33.274. Dietro al ducatista troviamo gli altri protagonisti della stagione. Secondo Aleix Espargaró con l'... Motomondiale: Gp Olanda, Bagnaia il più veloce nelle seconde libere