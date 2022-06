Azzolina lascia M5s e va con Di Maio: "il Movimento non esiste più" (Di venerdì 24 giugno 2022) "Sono qui per dirvi che sto per uscire dal Movimento 5 stelle e firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato da Di Maio". Lo ha annunciato a Montecitorio la ex ministra Lucia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) "Sono qui per dirvi che sto per uscire dal5 stelle e firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato da Di". Lo ha annunciato a Montecitorio la ex ministra Lucia ...

Pubblicità

lc71488535 : RT @repubblica: Lucia Azzolina lascia i 5S e entra nel gruppo di Di Maio: 'Non è stata una scelta semplice' - la_kuzzo : RT @LaStampa: Azzolina lascia i 5Stelle e passa con Ipf: “E’ come un fidanzato che speri che cambia e invece peggiora” - repubblica : Lucia Azzolina lascia i 5S e entra nel gruppo di Di Maio: 'Non è stata una scelta semplice' - LaStampa : Azzolina lascia i 5Stelle e passa con Ipf: “E’ come un fidanzato che speri che cambia e invece peggiora” - LaStampa : Azzolina lascia i 5Stelle e passa con Ipf: “E’ come un fidanzato che speri che cambia e invece peggiora” -