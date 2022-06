Zoomarine organizza una raccolta fondi per le Onlus | ecco le informazioni per questo weekend 25 e 26 Giugno 2022

(Di giovedì 23 giugno 2022) “L’interazione educativa con gli animali come linguaggio di integrazione per le persone con disabilità”.il motto di queste due giornate all’insegna del divertimento e della solidarietà. Adrleche chiama all’appello 10 Associazioni che operano nel sociale per unaa sostegno di progetti e attività di integrazione. L’iniziativa diSabato 25 e Domenica 26“Sabato 25 e domenica 26va in scena la seconda edizione di “Diversamente Divertente – Più siamo, più raccogliamo!”, progetto interamente dedicato alla solidarietà, promosso daedto con il prezioso contributo dell’Associazione‘L’Arte nel ...

Sabato 25 e domenica 26 giugno va in scena la seconda edizione di "Diversamente Divertente", progetto interamente dedicato alla solidarietà, promosso da Zoomarine ed organizzato con il prezioso contri ...Roma - Un weekend speciale di divertimento e solidarietà. Zoomarine chiama all'appello 10 Associazioni che operano nel sociale per una raccolta fondi a ...