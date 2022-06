Ultime Notizie – Wta Eastbourne 2022, Giorgi in semifinale (Di giovedì 23 giugno 2022) Camila Giorgi approda senza difficoltà in semifinale al torneo Wta 500 di Eastbourne 2022 (erba, montepremi 757.900 dollari). L’azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, sconfigge la bulgara Viktoriya Tomova, numero 128 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un’ora e cinque minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Camilaapproda senza difficoltà inal torneo Wta 500 di(erba, montepremi 757.900 dollari). L’azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, sconfigge la bulgara Viktoriya Tomova, numero 128 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un’ora e cinque minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - valerianom1948 : ULTIME NOTIZIE Of MAIO si E' proposto per un APPARENTAMENTO con i 5stelle! PER UNA POLITICA UNITARIA - ticaffi : Allo stand della #BiosolutionAcademy di Università Cattolica del Sacro Cuore ci sono anche le ultime notizie sul W… - corgiallorosso : #Pinto a pranzo con #Massara: sul tavolo Florenzi, Veretout e Zaniolo - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 23º giugno - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Euro… -