Pubblicità

salfasanop : RT @lucianocapone: E così Manlio Di Stefano lascia il M5S perché poco atlantista.?? Qui è quando a Mosca, al congresso del partito di Putin… - TV7Benevento : Ue: Stefano (Pd), 'Ucraina, Moldava e Georgia paesi candidati, ottima risposta a Putin' - - Ilona_ple : RT @lucianocapone: E così Manlio Di Stefano lascia il M5S perché poco atlantista.?? Qui è quando a Mosca, al congresso del partito di Putin… - My_Salute : RT @lucianocapone: E così Manlio Di Stefano lascia il M5S perché poco atlantista.?? Qui è quando a Mosca, al congresso del partito di Putin… - Alessio_Ram : RT @lucianocapone: E così Manlio Di Stefano lascia il M5S perché poco atlantista.?? Qui è quando a Mosca, al congresso del partito di Putin… -

Formiche.net

Turismo : lo abbiamo affrontato sia sugli effetti del Covid e della guerra inma anche per ... Tantissime le rubriche tematiche e sempre prezioso il contributo dell'opinionista fisso...In questo periodo, a causa della guerra ine a seguito dell'ennesima sparatoria dentro una scuola in Texas, riprende quota il dibattito ... quando affermava che a Natale al figlio... Ucraina in Ue. La porta aperta di Stefano Sannino (con Wendy Sherman) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Oggi il Parlamento europeo, con voto a larga maggioranza, ha dato il via libera al percorso di adesione alla Ue di Ucraina, Moldavia e Georgia. Un'altra ottima ..."La politica è distratta mentre noi vogliamo parlare di Europa, dei nuovi equilibri imposti dalla guerra, di lavoro specie per i giovani", dice il leader degli industriali under 40 che domani e venerd ...